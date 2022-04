"Too Good To Go": Wo Sie in Oberösterreich günstig Lebensmittel kaufen können

Bild: To Good To Go

Während Lokalen und Geschäften oft Essen übrig bleibt, stöhnen die Konsumenten derzeit unter den steigenden Lebensmittelpreisen. Das trifft vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen, stellte der Internationale Währungsfonds (IWF) gestern in seiner Prognose klar. Viele Konsumenten können sich nicht einmal mehr Standardware leisten, weil Wohn- und Spritkosten die Haushaltsbudgets aufzehren. Es sind die hohen Energie- und Rohstoffkosten, die die Preise in die Höhe treiben. So kostet ein Viertelkilo Butter mittlerweile mehr als 2,50 Euro.

Möglichkeiten, um Geld beim Lebensmittelkauf einzusparen, gibt es aber genug. Mit der App "Too Good To Go" wurde eine geschaffen. Sie hilft dabei, einwandfreies Essen vor der Mülltonne zu bewahren, indem Betriebe ihre überschüssigen Lebensmittel in Sackerl packen und auf der App anbieten. Nutzern wird aufgezeigt, wo es wann etwas zu abholen gibt. Hierzulande ist das System bereits zweieinhalb Jahre erprobt. "Es läuft in Oberösterreich sehr gut, hier haben wir neben Wien und Niederösterreich die meisten Partner", sagt Stefanie Krenn von "Too Good To Go". Mehr als 90 Prozent der angebotenen Waren würden verkauft. "Das ist im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr hoch."

545 heimische Betriebe - darunter Bäckereien, Restaurants, Cafés, Hotels und Supermärkte wie Spar und Hofer, sind Partner der App. Auch die Naturbäckerei Honeder zählt dazu und spricht von einem "riesigen Erfolg". Es funktioniert überall gleich: Nutzer können sich etwa ein Überraschungssackerl reservieren und abends vor Ladenschluss kaufen. "Eine Portion kostet immer ein Drittel des Originalpreises. Man bekommt zum Beispiel Lebensmittel im Wert von 15 Euro für 4,99 Euro", sagt Krenn. Seit dem Oberösterreich-Start im Oktober 2019 seien etwa 430.000 solche Sackerl verkauft worden. In Linz, wo aktuell 130 Betriebe aktiv sind, waren es bisher 170.000.

Hier sind alle Betriebe in Linz aufgelistet:

Die Oberösterreich-Liste zum Herunterladen:

Weitere Tipps zum Sparen: