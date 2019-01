Tiefe Trauer in Kollerschlag: 22-Jähriger starb bei Skidoo-Rennen im Pinzgau

KOLLERSCHLAG. Rennteilnehmer Christoph B. wurde nach Sturz von nachkommenden Skidoo überrollt.

Beim „BHV Speedhill Cup“ – hier ein Archivbild vom Vorjahr – kam es zu dem tödlichen Unfall. Bild: BHV Events

Bestürzung und Trauer herrscht in der Gemeinde Kollerschlag im Bezirk Rohrbach, seit am Samstagabend bekannt wurde, dass der 22-jährige Christoph B. bei einem Skidoo-Rennen tödlich verunglückt ist. Der gelernte Schlosser, Sohn eines örtlichen Tischler-Unternehmers, war als im Vereinsleben im Ort äußerst engagierter, junger Mann geschätzt.

Der Mühlviertler war am Samstagnachmittag bei dem Steilhang-Rennen auf einer abgesperrten Skipiste in Neukirchen am Großvenediger im Salzburger Pinzgau offenbar bei einer Geländewelle zu Sturz gekommen. Ein unmittelbar nachfolgender Rennteilnehmer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr den Motorsportler. Der Verunglückte erlag trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch Sanitäter und Notarzt noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Motorsport als Leidenschaft

"Der Motorsport war Christophs großes Hobby. Im Sommer auf der Motocross-Maschine und im Winter am Skidoo", sagt Alfred Reischl, Obmann des MSC Kollerschlag. An den Start gegangen war Christoph B. mit einer Gruppe von 23 weiteren Fahrern des Vereins "Motorschlitten Freunde". Für den Transport der Skidoos hatte man sich einen Lkw der Tischlerei von Christophs Vater ausgeborgt. Immer wieder hatte dieser den MSC Kollerschlag und die Skidoo-Freunde als Sponsor unterstützt. Nach dem Unfall wurden die geschockten Vereinskollegen des 22-Jährigen von einem Krisen-Interventionsteam des Roten Kreuzes betreut. "Jeder im Ort kennt die Familie und trauert mit ihr. Heute ist für uns ein sehr trauriger Tag", sagt Kollerschlags Gemeindeamts-Leiter Heinz Lorenz.

Arbeitsunfall verlief glimpflich

Vor wenigen Wochen hatte der nun Verunglückte noch einen Arbeitsunfall glimpflich überstanden: Die Trennscheibe einer Flex war geborsten und verfehlte die Halsschlagader des gelernten Schlossers um wenige Zentimeter. Damals habe man im Ort sogar von einem "zweiten Geburtstag" des jungen Manns gesprochen. Am Samstag hofften Freunde und Angehörige leider vergeblich auf einen glücklichen Ausgang des Unfalls.

Nach dem tödlichen Zwischenfall hat der Veranstalter das für gestern angesetzte, zweite Rennen in Neukirchen abgesagt. Auch eine "Speedhill"-Cupwertung wird es heuer nicht geben. (lebe)

Skidoo-Rennen: Formel-1-Stars und Filmpromis

So wie die meisten motorisierten Fahrzeuge werden auch Motorschlitten für Rennen verwendet. Zum in Österreich bekanntesten Kräftemessen dieser Art wurde das „Snow Mobile“ in Saalbach-Hinterglemm, bei dem ein Rundkurs mitten durch den Ort aufgebaut wurde. Zu den prominentesten Teilnehmern zählten die Formel-1-Piloten Kimi Räikkönen und Nick Heidfeld. Auch Filmstars wie David Hasselhoff schwangen sich auf den Sattel der Motorschlitten.

Im Jahr 2011 verfolgten 25.000 Zuseher dieses Rennen. Nach einer schweren Erkrankung eines der Organisatoren sowie aufgrund mangelnder Sponsorenbeteiligung findet dieses Rennen mittlerweile nicht mehr statt. Der Salzburger Harald Bacher organisiert ebenfalls seit Jahren Motorschlittenrennen in Österreich wie den BHV-Speedhill-Cup und die Alpen-Challenge für Motorräder, Quads und Motorschlitten. Er ist selbst mehrfacher österreichischer Meister im Snowcross und nimmt auch an Motorschlittenveranstaltungen teil.

Eine schwedische Software-Firma brachte eine „Ski-Doo-Challenge“ für Spielkonsolen auf den Markt.

