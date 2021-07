Teenagerin verkaufte zweieinhalb Kilo Cannabis

Einer jungen Drogendealerin haben Beamte der Polizeiinspektion Gmunden das Handwerk gelegt. Die 18-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land soll im Herbst und Winter des Vorjahres bis zu zweieinhalb Kilo Cannabis und 50 Ecstasy-Tabletten gewinnbringend weiterverkauft haben. Sie zeigte sich in der Einvernahme geständig, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Einen Teil der Drogen hatte die Jugendliche von einer 41-Jährigen aus dem Salzkammergut erhalten, die an ihrer Wohnadresse im Bezirk Gmunden Cannabis anbaute. Auch der 44-jährige Lebensgefährt der Gärtnerin war in der Cannabiserzeugung tätig, so die Polizei.

16 Abnehmer ausgeforscht

Zudem wurden 16 Abnehmer im Alter zwischen 15 und 25 Jahren ausgeforscht. Bei drei Hausdurchsuchungen stellte die Polizei insgesamt drei Cannabis-Indoor-Aufzuchtzelte sowie diverse Utensilien für den Suchtmittelkonsum, etwa 340 Gramm Cannabis und sieben Stück Ecstasy-Tabletten sicher. Alle Beteiligten wurden der Staatsanwaltschaft Wels nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.