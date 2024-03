Sturmwarnung für Oberösterreich: Böen bis 90 km/h erwartet

Turbulentes Wetter kündigt sich in Oberösterreich zum Ende der Osterferien an: Wer am Montag noch im Freien Osternesterl suchen möchte, der sollte diese wohl zur Sicherheit beschweren. Das legt zumindest ein Blick auf die aktuelle Wetterprognose der Geosphere Austria (vormals ZAMG) nahe.

Wälder und Parks meiden

Die Experten haben am Sonntag für Oberösterreich eine Sturmwarnung herausgegeben, die ab Mitternacht in Kraft tritt. Demnach ist den ganzen Ostermontag lang mit kräftigem Wind zu rechnen, der im Süden des Bundeslandes Spitzen bis 90 km/h erreichen kann.

Von Spaziergängen in Wäldern und Parks wird abgeraten, lose Gegenstände in Gärten oder auf Balkonen sollten gesichert werden. Autofahrer sind besonders auf Brücken und exponierten Straßenzügen zu Vorsicht aufgerufen. Auch Stromausfälle und Verspätungen im öffentlichen Verkehr können nicht ausgeschlossen werden.

Im Süden des Bundelandes gilt am Ostermontag Warnstufe Orange. Bild: warnungen.zamg.at

Was Sie bei einer Sturmwarnung beachten sollten:

Meiden Sie Wälder, Parks und Alleen

Reduzieren Sie im Straßenverkehr die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand

Planen Sie Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein

Parken Sie Fahrzeuge nicht in der Nähe von Bäumen

Schränken Sie Outdooraktivitäten ein

Rechnen Sie mit lokalen Ausfällen der Energieversorgung

Beachten Sie die Anweisungen der zuständigen Behörden

Sichern Sie rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel), Kinderwagen können leicht umstürzen

Rechnen Sie auf den Bergen mit noch erheblich höheren Sturmspitzen

Rechnen Sie in Skigebieten mit eingeschränktem Liftbetrieb

Beachten Sie Sturmwarnungen an Seen

Die Prognose im Detail

Am Montagvormittag gibt es noch freundliche Abschnitte, von Westen her werden die Wolken aber immer dichter. Vor allem im Bergland dominiert noch der Südföhn. Er bringt mit bis zu 21 Grad wieder viel zu warme Temperaturen und verstärkt sich vor dem Durchzug einer Kaltfront, die sich ab Mittag mit Schauern über das ganze Land ausbreitet. Der Wind dreht auf West. Während im Zentralraum, im Mühl- und Innviertel Böen bis zu 70 km/h erwartet werden, kann der Wind im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region in exponierten Lagen Spitzen von 90 km/h und darüber erreichen. Auch in den Bergen ist mit entsprechend höheren Windgeschwindigkeiten zu rechnen.

Beruhigung ab 17 Uhr

Gegen 17 Uhr sollte sich das Wetter beruhigen. Es kühlt aber deutlich ab: In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad, am Dienstag ist es mit maximal 10 bis 15 Grad deutlich kälter als zuletzt. Bei weiterhin kräftigem Westwind ziehen immer wieder Wolken und Schauer übers Land, dazwischen zeigt sich aber auch die Sonne. Vor allem am Nachmittag lockern die Wolken auf, auch der Wind lässt etwas nach.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner