Zum Essen das passende Bier

Tradition verpflichtet: In der Brauerei Schwechat hat ein gewisser Brau- und Malzmeister Anton Dreher (1810–1863) das Lagerbier erfunden. Wolfgang Pötzl hält dem großen Braumeister auch in Lockdown-Tagen die Ehre. Zu den Mittagsmenüs, die seine Mutter Elfriede in der Küche des "Schwechaterhofes" in Steyr meisterhaft zubereitet, kann der gelernte Bier-Sommelier dem Abholgast auch das richtige Bier zur Speise als flüssige Wegzehrung mitgeben.

Der Kühlschrank ist mit einer breiten Auswahl vieler Craft-Biere in Flaschen und Dosen gefüllt, vom bayerischen Weißbier gibt es alle Sorten bis zum britischen Indian Pale Ale (IPA). Verköstigt werden die Gäste mit einem Mittagsteller, der Wochenküchenplan ist im Internet abrufbar, Vorbestellung ist auch von der Speisekarte möglich.

Obwohl bereits mehrmals zum "Bierwirt des Jahres" vom Bierpapst Conrad Seidl seliggesprochen, sprang Wolfgang Pötzl über seinen Schatten und verkauft nun auch wirklich schöne Weine zur Speisenbegleitung über die Theke.

Abholzeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 bis 14 Uhr.

