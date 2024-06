Zeugnis trägt Früchte: Memo-Spiel über das Obst als Feriengeschenk

Schon die Kinder im Mostviertel sollen sich im wahrsten Sinn des Wortes merken, wie wichtig die Birnbäume auf den Streuobstwiesen für die Landschaft und die Vielfalt in der Natur sind. Der Tourismusverband Moststraße hat jetzt für den Schulschluss paarweise Bilderkärtchen mit den jeweiligen Birnensorten für ein Memo-Spiel drucken lassen. Das Merkspiel gibt es gratis für den Fleiß und Lerneifer, den die Kinder in den Klassenzimmern gezeigt haben.

Für die Schülerinnen und Schüler ist am Freitag, 5. Juli, nicht nur Zeugnisverteiltag, sie können sich auch ihr Gratisspiel bei Mitgliedsbetrieben der Moststraße und Mostheurigen abholen. "Alle Schulkinder im Alter von sechs bis 14 Jahren zeigen ihr Zeugnis in einem der teilnehmenden Betriebe her und erhalten dafür ein kostenloses Mostbirnen-Memo-Spiel", erklärt Geschäftsführerin Maria Ettlinger.

Die Spieleverteilaktion ist der Schlusspunkt des großangelegten Projektes "Bewusstseinsbildung Streuobstwiese", bei dem 30 Pädagogen ausgebildet und zudem zehn Exkursionen mit mehr als 200 Schulkindern aus zehn Volksschulen organisiert worden sind. Die Obfrau der LEADER-Region Tourismusverband Mostviertel und Oeder Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer (VP) sieht eine große Multiplikatorenwirkung: "Die Kinder lernen spielerisch über die Natur und Pflanzen, ein Wissen, das für alle wichtig ist."

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer