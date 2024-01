Zerbrechliches Glück: In Steyr werden vier von zehn Ehen geschieden

Rund jeder dritte Bund fürs Leben endet österreichweit letztlich doch vor dem Scheidungsrichter. Die vom Portal "Betrugstest.com" erhobenen Daten aus 30 politischen Bezirken Österreichs werfen allerdings auch ein Scheidungsquoten-Ranking aus: In diesem führt Mödling in Niederösterreich die wenig schmeichelhafte Rangliste an. Auf jede Eheschließung kommen hier statistisch betrachtet 0,4 Scheidungen.

Gleich dahinter auf Platz zwei reiht sich Steyr mit einer Quote von 0,39 ein: Im Schnitt werden am Zusammenfluss von Enns und Steyr somit vier von zehn Ehen geschieden. Die Stadt ist damit die Scheidungshochburg Oberösterreichs, gefolgt von Wels mit einem Wert von 0,36. Romantischer sind hingegen Paare in Amstetten. In der Mostviertel-Metropole liegt die Quote bei 0,25 Scheidungen pro Eheschließung. Hier geht somit nur jede vierte Ehe in die Brüche – österreichweit der drittbeste Wert. Am längsten hält die eheliche Treue im Bezirk Bludenz in Vorarlberg mit einer Scheidungsquote von 0,22.

