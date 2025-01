Wie sinnvoll es ist, wenn sich ein Windrad im Garten dreht

Beim Thema Windkraft scheiden sich aktuell österreichweit noch die Geister. Während in den östlichen Bundesländern wie Burgenland oder Niederösterreich die Nutzung von Windenergie boomt und zahlreiche Windräder die Stromversorgung von Bevölkerung und Unternehmen entscheidend begünstigen, stimmte Kärnten kürzlich mit knapper Mehrheit gegen den Bau neuer Windräder. Auch in Oberösterreich ist das Klima für die Errichtung von Windparks nicht gerade wohlwollend.

Gemeinde kann genehmigen

Eine Chance und interessante Ergänzung beim Ausbau der Erneuerbaren könnten hier Kleinwindkraftanlagen darstellen. "Das sind kleine Windräder mit einer Leistung von bis zu 20 Kilowattpeak, die sich Private im eigenen Garten aufstellen können und die auch direkt von jeder Gemeinde genehmigt werden können", sagt Lukas Reiter, Bezirkssprecher der Grünen Steyr-Land.

Am kommenden Dienstag, 28. Jänner, um 19 Uhr laden daher die Grünen Steyr-Land zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Kleinwindkraftwerke ein. Ab 19 Uhr erhalten interessierte Bürger, die mehr über die Funktionsweise und die Möglichkeiten von Kleinwindkraftanlagen erfahren möchten, beim Wirt im Feld in Dietachdorf von kompetenter Seite Auskunft: Der Abend wird von Kurt Leonhardsberger, Experte auf dem Gebiet der Windkraft, gestaltet. Er wird in seinem Vortrag umfassende Einblicke in die Funktionsweise von Kleinwindkraftanlagen geben.

"Erneuerbare Energien sind ein zentrales Thema unserer Zeit", sagt Reiter, "mit dieser Veranstaltung möchten wir das Bewusstsein für Kleinwindkraftanlagen stärken und aufzeigen, welche Möglichkeiten sie bieten."

Neue Windanlage in Wolfern

Aktuell ist eine für Laien wohl unübersichtliche Vielzahl von Systemen auf dem Markt. "Ziel ist es, den Teilnehmern einen Überblick zu verschaffen und auf die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen hinzuweisen", sagt Leonhardsberger.

Der Infoabend soll aber ebenso die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur Diskussion mit weiteren Experten bieten. Speziell bei Aufdachanlagen könne es aufgrund von Schwingungen zu Problemen kommen, so Reiter. Aber erst kürzlich habe ein Landwirt aus Wolfern ein 5 kWp-Windrad realisiert: "Er wird von seinen Erfahrungen damit berichten."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Dietach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.