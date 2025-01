Energiegemeinschaft Haag-Haidershofen lädt zum Stromaustausch ein

Das Thema Energie- und Stromkosten sparen trifft den Nerv der Zeit. Zur Eröffnungsveranstaltung der Energiegemeinschaft Haag-Haidershofen strömten am Dienstag rund 550 interessierte Bürger aus Haag, Haidershofen und umliegenden Gemeinden in die Mostviertelhalle Haag und informierten sich über Vorteile und Möglichkeiten der Energiegemeinschaft. Die Initiative zielt darauf ab, Stromaustausch zwischen einzelnen Liegenschaften zu ermöglichen und die regionale Energieversorgung zu stärken. Haidershofens Bürgermeister Michael Strasser, Obmann der Energiegenossenschaft, lud zum Mitmachen ein: "Beziehen oder liefern Sie Strom von oder in die Energiegemeinschaft. Damit schaffen wir eine Win-win-Situation – wirtschaftlich, ökologisch, aber auch regional. Wir verbrauchen unseren selbst produzierten Photovoltaikstrom dort, wo er produziert wird."

Die Vorteile der Energiegemeinschaft seien vielfältig. Teilnehmer können Strom zum Preis von 9 bis 10 Cent pro Kilowattstunde liefern und ihn für 12 Cent exklusive Umsatzsteuer nutzen. Zudem fielen rund ein Drittel der Netzgebühren sowie etwa zwei Cent an Ökostrombeiträgen weg. "Nicht nur die Produzenten sind gefragt, sondern vielmehr auch Abnehmer unseres Ökostroms – vom kleinen Einfamilienhaus bis zum Wirtshaus, vom Betonmischwerk bis zur Lackiererei", sagt Lukas Michlmayr, Bürgermeister der Stadtgemeinde Haag.

Ab sofort können sich Interessierte online voranmelden auf der Webseite www.eeg-hh.at

Ab 1. April soll der Stromaustauschdann offiziell beginnen.

