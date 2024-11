Wenn ein Christkindl dem anderen beim Helfen hilft

Diesen Sonntag ist es wieder so weit: Das Christkindl nimmt in Steyr Briefe und Wunschzettel für Weihnachten entgegen und leitet sie mit dem Heißluftballon in den Himmel weiter. Auch der Nikolaus wird dabei sein, wenn um 11 Uhr die Wunschzettel auf der Wiese neben dem Pfarrhof in Christkindl in die Höhe schweben.

Was früher die Aufgabe des Nikolaus war, ist heuer bereits zum dritten Mal jene des Christkindls: "Alle Kinder können ihren Wunschzettel an das Steyrer Christkindl übergeben", sagt Erich Hinterwirth. Seit drei Jahren ist er als Obmann des Klubs der Briefmarkensammler der Organisator des traditionellen Christkindl-Ballonstarts und kann dabei auf die Unterstützung seiner Frau Manuela zählen.

Jene Kinder, die ihren Brief in ein eigens dafür vorgesehenes Kuvert stecken, bekommen ein paar Tage später sogar eine persönliche Antwort auf ihre Wünsche. Diese Ballonbriefe können noch bis Freitag im "Hey! Steyr" bei Blumen Edith gekauft werden. Am Freitag und Samstag gibt es sie im Sonderpostamt Garsten im Veranstaltungssaal bei der Mittelschule, und am 1. Adventsonntag selbst können sie im Ortsteil Christkindl an einem gekennzeichneten Verkaufsstand noch vor dem Start des Heißluftballons erstanden werden.

Spenden bleiben im Land

Besonders wichtig ist den Organisatoren, dass das Spendengeld, das durch den Verkauf der Kuverts eingenommen wird, in Oberösterreich bleibt. Den Reinerlös teilt das Steyrer Christkindl auf das OÖNachrichten-Christkindl und die Kindersoforthilfe der Stadt Steyr auf.

"Sollte der Ballon wegen schlechten Wetters nicht starten können, gibt es für die Kinder trotzdem eine Überraschung", verspricht Erich Hinterwirth.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper