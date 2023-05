"Weil es lustig ist": Drogenlenker floh auf Wartberger Straße vor der Polizei

In Wartberg an der Krems wollten Polizisten aus Kremsmünster den Pkw des 31-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf anhalten. Sie schalteten Blaulicht und Folgetonhorn ein, doch der Lenker stieg plötzlich aufs Gas. Mit teils 110 km/h im Ortsgebiet raste er der Polizei davon. Nach etwa zwei Kilometern hielt der Mann an.

Bei seiner Kontrolle gab der 31-Jährige an, keinen Führerschein zu besitzen. Außerdem sei es "lustig, der Polizei davonzufahren", wie er angab. Er gestand, Drogen konsumiert zu haben, verweigerte aber die Untersuchung durch einen Amtsarzt.

Dem Mann wurde der Schlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird wegen mehrerer Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft angezeigt.

