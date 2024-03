Vorwärts Steyr rettete 3:2-Heimsieg über die Zeit

Bereits nach wenigen Augenblicken hatten die Gäste aus der Steiermark eine Halbchance zu verzeichnen. In der 20. Minute dann die erste gute Chance für den SKV, doch Sulejmanovic kam einen Schritt zu spät. Nur drei Minuten später setzte Kabashaj einen Schuss knapp neben das Tor.

In der 30. Minute fiel das verdiente und erlösende 1:0 für die Hausherren nach einem Eckball durch Milan Ziric per Kopf. In Minute 39 wurde Sulejmanovic von Lukic auf die Reise geschickt, und dieser schob die Kugel staubtrocken zum 2:0 für den SKV in die Maschen. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen. Auch der zweite Durchgang begann mit rollenden Angriffen der Rot-Weißen.

Bad Gleichenberg hatte zu diesem Zeitpunkt in der Defensive gut zu tun. Sulejmanovic zirkelte einen Schuss an die Latte, hier wäre Schlussmann Lang ohne Chance gewesen. Und in Minute 49 drückte Ziric einen Stanglpass von Lukic aus kurzer Distanz über die Linie zum 3:0 – der gelernte Innenverteidiger traf somit als Stürmer im Doppelpack. Die Vorentscheidung war das noch nicht. In der 86. Minute verkürzt die Elf aus Bad Gleichenberg auf 3:1. Und nur eine Minute später fiel nach einem Eckball auch noch der 3:2-Anschlusstreffer. Mit viel Kampfgeist rettete Vorwärts den Vorsprung über die Zeit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper