Will man bei einem Krimi besonders große Betroffenheit erzeugen, gibt es nur ein Mittel: Der Kommissar muss persönlich in den Fall involviert werden. So war es auch beim Tatort Köln am Sonntag, 20.15 Uhr ORF 2/ARD. Hauptkommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ist frisch verliebt und fest davon überzeugt, die Richtige getroffen zu haben.