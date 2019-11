Vor dem Adventmarkt eine letzte Jagd nach Punkten

Zuerst 90 Minuten leidenschaftlicher Kampf mit dem verdienten Lohn von drei Tabellenpunkten und danach eine ausgelassene Feier auf dem vereinseigenen Adventmarkt im Stadion. Das ist der Wunsch des SK Vorwärts Steyr und seiner Fans, wenn die Mannschaft von Trainer Wilhelm Wahlmüller morgen, Samstag, ihr letztes Meisterschaftsspiel im Kalenderjahr 2019 bestreitet. Gegner in der EK Kammerhofer Arena ist um 14 Uhr der Kapfenberger SV.

"Wir werden alles daransetzen, das Jubiläumsjahr zuhause mit einem Sieg abzuschließen, und hoffen natürlich auf Unterstützung des Publikums", sagt Wahlmüller, der auf Revanche gegen Kapfenberg sinnt. Vergangenen Freitag hatte seine Mannschaft in der Steiermark unglücklich mit 1:2 durch einen Elfmeter in der 90. Minute verloren. "Da hat das Pendel einmal in die andere Richtung ausgeschlagen. Wir hatten nach dem Ausgleich die besseren Chancen und hätten das Spiel für uns entscheiden können", sagt der Trainer.

Effizienz vor dem Tor und Zweikampfstärke seien die Tugenden, an denen es diese Woche zu arbeiten galt, damit morgen die Revanche gelingen kann. "Kapfenberg ist eine aggressive, zweikampfstarke Mannschaft. Wir müssen da gut dagegenhalten." Mit Ausnahme des gesperrten Kevin Brandstätter (fünfte Gelbe Karte) und des langzeitverletzten Nico Wimmer kann Wahlmüller auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. 22 Punkte stehen bei den Rot-Weißen in der Tabelle zu Buche. "Das ist eine gute Ausbeute und es sind mehr als in der gesamten Vorsaison, aber wir werden uns nochmals voll fokussieren, weil wir mit 25 Punkten überwintern wollen", sagt der Steyrer Trainer.

Perchten und Adventkalender

Im Anschluss an das Match findet im Stadion der Adventmarkt statt. Neben einem Eggenberger-Festbieranstich, einem Perchtenlauf und einem Interview mit Wahlmüller warten auf die Besucher kulinarische Schmankerl wie Kistenbratlsemmeln, Glühwein und Punsch. Zudem wird erstmals ein SKV-Adventkalender in limitierter Auflage von 100 Stück verkauft, der auf der Webseite des SK Vorwärts vorreserviert werden kann.

Auch die Tombolaverlosung mit zahlreichen Preisen (unter anderem ein 1000-Euro-Reisegutschein) und die Versteigerung des SKV-Weihnachtsbaums werden auf dem Adventmarkt durchgeführt.