Von Regenschirmen bei Sonnenschein: Geris Corona-Tagebuch

Der leider längst verstorbene Seniorchef seiner Firma, ein echter Sir und gestandener Unternehmer, wie er im Buche steht, soll diese Geschichte bei einem Firmenjubiläum erzählt haben. Jene eben, dass man von den kreditgewährenden Unternehmen alles haben könne, so lange die Konjunktur freundlich gesinnt sei. Regenschirme bei Sonnenschein eben. Aber wehe, es drohe ein Unwetter. Dann nehmen sie dir den Schirm auf der Stelle wieder weg.

Der Festsaal soll sich damals zerkugelt haben vor Lachen, einzig ein Tisch nicht. Jener, an dem einige geladene Banker ihre Jubiläumsgetränke geschlürft hatten. Dem Vernehmen nach sollen ihnen die Gesichter eingeschlafen sein.

Nun erinnerte mich mein Freund daran, dass doch erst kürzlich der teilmarode Finanzsektor mit Unsummen vor dem drohenden Ruin gerettet wurde. Zum Wohle der Banken, der Wirtschaft und der Menschen. Bezahlt von der Allgemeinheit, weil diese ja letztlich davon profitiere. Und dass die Geretteten kurz danach wieder auf altem Niveau völlerten und kassierten. Immerhin seien sie es ja, die alles am Laufen hielten.

Nun, so meint mein überaus wirtschaftsaffiner und kapitalismusbevorzugter Freund, dem es auch in dieser Krise mit seiner Firma nicht schlecht geht, sei es eigentlich an der Zeit, dass jene, denen kürzlich dermaßen großzügig und uneigennützig geholfen wurde, ein wenig von dem wieder zurückgeben und der Allgemeinheit helfen. Immerhin seien ja Unmengen an Steuergeld in viele dieser Institute gepumpt worden. Und immerhin sei der Auftrag ja gewesen, Kapitalreserven anzulegen, um im Fall des Falles nicht gleich wieder umzufallen. Stresstests nannte sich die Prüfung, der sich Banken zu unterziehen hatten.

Nun ist die neue Krise da. Und sie nennt sich Coronakrise, noch nicht Bankenkrise. Denn aktuell helfen die Staaten, also der Steuerzahler, all jenen, die ob dieser größten Krise seit mehr als 70 Jahren in finanzielle Schieflage geraten sind. Und das ist nötig und wird wichtig sein. Doch längst mehren sich auch die Anzeichen, dass auch Europas Finanzsektor wieder danach lechzt, an die staatliche Brust genommen zu werden. Und das, obwohl jenes Geld, das aktuell in Unternehmen gepumpt wird, letztlich die Kreditausfälle der Geldinstitute bedient.

Aber wie sagte schon der Seniorchef der Firma meines Freundes: Wenn Wolken aufziehen, bist du den Schirm wieder los.

