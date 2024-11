Viele Zuckerl beim Kurzfilmfestival

Kurzfilmfestival "Kurz.Film.Zuckerl"" am Samstag in Waidhofen an der Ybbs

Der Verein Filmzuckerl lädt am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr zur 5. Auflage seines Kurzfilmfestivals Kurz.Film.Zuckerl in die Filmbühne Waidhofen. Elf aktuelle Kurzfilme, die von österreichischen Filmemachern stammen oder in Österreich produziert wurden, werden dabei gezeigt. Sie treten im Wettbewerb um den mit 1000 Euro dotierten Hauptpreis und den mit 800 Euro dotierten Publikumspreis an.

Den Gewinner des Hauptpreises kürt eine Fachjury. Diese besteht aus Regisseurin Franziska Pflaum, Cutter Gernot Grassl, Tonmeister Andreas Hamza, Filmkritikerin Alexandra Zawia und Dokumentarfilmer Michael Reisecker. Zusätzlich wird am Abend in einem Voting der Publikumspreis vergeben, zur Verfügung gestellt von der Stadt Waidhofen. Die Filme werden in zwei Blöcken gezeigt: "Trauerschiff", "No Man’s Son", "Mein Papa fährt Ferrari", "Ins wilde Land", "Wissenschaft kann Leben retten" und "Im Spiel" sowie "Die Räuberinnen", "Serge Öhn: Kinderzimmer", "Ineinanderfallen", "Kinderfilm" und "Vienna Glamour: Das Liebesgeständnis".

