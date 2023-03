Überraschende Wende: Parken im Bereich der Bosruckhütte wieder kostenlos

Sie verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind: Die großen Tafeln, die im Bereich der Bosruckhütte in Spital am Pyhrn auf kostenpflichtige Parkplätze hinweisen, werden in den kommenden Tagen verhüllt. Denn die Parkraumbewirtschaftung, die dort am 1. Jänner eingeführt wurde, ist nach knapp drei Monaten wieder Geschichte.

Wie berichtet, hatten sich die Wirte der Bosruckhütte und des Rohrauerhauses in einem offenen Brief an die Gemeinde und den Tourismusverband Pyhrn-Priel gewandt. Umsatzeinbußen von rund 80 Prozent ließen Martin Heidlmair und Gabor Pal ungläubig, aber nicht ratlos zurück: Am System müsse etwas geändert werden. Am besten sofort.

Sechs Euro mussten Wanderer und Tourengeher von Jänner bis gestern für ein Tagesticket im Gebiet rund um die Bosruckütte bezahlen. Kürzere oder längere Intervalle waren nicht möglich, auch Parkautomaten gab es nicht. Tickets mussten mit einer Nachkauffrist von 48 Stunden online bezahlt werden. Der beworbene Shuttlebus fährt nur im Sommer. "Wir haben überhaupt nichts gegen Parkgebühren, aber dieses Angebot ist völlig undurchdacht", sagt Heidlmair.

Bürgermeister (fast) allein auf weiter Flur

Am vergangenen Montag wurde deswegen ein Runder Tisch anberaumt, dessen Ergebnis ein Dringlichkeitsantrag von VP und FP im Gemeinderat war.

Die Parkraumlösung stieß auch dort auf Widerstand: 17 der 19 Gemeinderäte stimmten der sofortigen "Aufhebung auf unbestimmte Zeit" zu, nur Bürgermeister Aegidius Exenberger (SP) und ein weiterer SP-Mandatar hielten daran fest.

Nun soll das Konzept überarbeitet werden. Alpenverein, Naturfreunde und Vertreter der umliegenden Gemeinden sollen sich daran beteiligen. "Auch im Gesäuse gibt es Parkgebühren. Dort haben sie aber ein einheitliches System. Das wäre auch in der Pyhrn-Priel-Region denkbar", sagt Heidlmair.

Mit den Parkgebühren ist auch das bislang einzige konkrete Ergebnis des im Dezember des Vorjahres präsentieren Lenkungskonzeptes "In unserer Natur" passé.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger