Vier Freiwillige Feuerwehren – Gaflenz, Lindau-Neudorf, Waidhofen/Ybbs-Wirts und Weyer – mit zehn Fahrzeugen und 80 Mann waren Freitagnachmittag in einem Waldstück in Gaflenz im Einsatz, um nach einem Traktorbrand die Ausbreitung des Feuers auf das Waldgebiet zu verhindern.

Auf einer Forststraße mitten im Wald hatte ein Traktor Feuer gefangen. Bereits vom Gaflenzer Feuerwehrhaus aus konnte die Rauchsäule aus dem Waldstück in Oberland wahrgenommen werden. Aufgrund der abgelegenen Lage in rund 700 Meter Seehöhe, der Erreichbarkeit einzig über eine 2,5 Kilometer lange Forststraße und des Fehlens einer Wasserentnahmestelle in der Nähe wurden über die Landeswarnzentrale umgehend zwei weitere Feuerwehren mit Tanklöschfahrzeugen alarmiert.

Keine Verletzten

„Bei unserem Eintreffen stand der Traktor bereits in Vollbrand, wobei auch schon die nähere Umgebung des Waldbodens vom Brand betroffen war“, berichtet Feuerwehrsprecher Christoph Hochstrasser.

Die Mannschaft des Kommandofahrzeuges sowie der Atemschutztrupp begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Vom Löschfahrzeug der FF Gaflenz sei währenddessen bei einem Bach im Tal eine Wasserentnahmestelle eingerichtet worden, um notfalls von dort einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen aufnehmen zu können.

„Durch das gezielte Vorgehen konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden“, berichtet Hochstrasser, „glücklicherweise wurde niemand verletzt.“ Eine Brandausbreitung auf das ausgedehnte angrenzende Waldgebiet habe ebenso erfolgreich verhindert werden können.