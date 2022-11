Stiftsgymnasium Schlierbach investiert in Kreativität, Forschung und Bewegung

Ein Traum wurde wahr: Ende Oktober eröffnete das Stiftsgymnasium Schlierbach seinen neuen Turnsaal und diverse moderne Unterrichtsräume (Biologie, Chemie- und Physiksaal, Biologie- und Chemielabor, Musiksaal, Informatik-/Computerräume und Räume für den Kunstunterricht) im Obergeschoß des neuen Gebäudes. Es ist eine echte Investition in die Zukunft: Durch den Neubau ist es der Schule möglich, der wachsenden Zahl an Schülerinnen und Schülern – derzeit besuchen rund 550 Kinder und Jugendliche das Gymnasium – auch in Zukunft eine attraktive und zeitgemäße schulische Infrastruktur sowie eine optimale Lernumgebung zu bieten.

"Vision begann mit einem Traum"

Bei der feierlichen Eröffnung waren auch zahlreiche prominente Ehrengäste anwesend – allen voran der Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), Gabriel Felbermayr, der ebenfalls einst im Stiftsgymnasium Schlierbach zur Schule gegangen ist und dort maturiert hat. "Ich bin stolz und dankbar, in dieser Schule maturiert zu haben. Diese acht Jahre waren für mich prägend und berufsentscheidend."

Besonders stolz auf den gelungenen Neubau zeigte sich auch Jürgen Rathmayr, Direktor des Stiftsgymnasiums: "Die Vision begann vor fünf Jahren mit einem Traum. Jetzt ist der Traum Realität geworden. Ich habe damals nicht gedacht, dass es machbar ist. Aufgeben war aber nie eine Alternative. Der Schulverein hat unfassbar viel Zeit in das Projekt investiert. Ihr seid meine Helden."