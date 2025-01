Steyr feiert sein erfolgreichstes Jahr im Tourismus

Das Jahr 2024 war das erfolgreichste Jahr in der Steyrer Tourismusgeschichte. Im Vorjahr wurden erstmals 136.373 Nächtigungen und 72.641 Ankünfte gezählt.

Absoluter Rekordmonat war der Juli. In diesem gab es in Steyr insgesamt 14.769 Übernachtungen. Der schon im Jahr 2023 erfreuliche Zuwachs bei den Gästeankünften konnte im abgelaufenen Tourismusjahr nochmals gesteigert werden: 2024 verzeichnete die Stadt einen weiteren Zuwachs von 26,7 Prozent an Besuchern. Die Aufenthaltsdauer betrug im Schnitt 1,87 Tage.

Nachfrage ist auch heuer groß

Tourismusstadträtin Judith Ringer: "Eine sektorenübergreifende Marke ,Steyr‘ zu entwickeln ist ein wesentlicher Schritt, um uns in der neuen Tourismusregion zu etablieren." Bild: VP

"Zu diesem erstklassigen Ergebnis gratuliere ich allen Betrieben herzlich", sagt dazu Tourismusstadträtin Judith Ringer: "Die zusätzlichen Kapazitäten in der Hotellerie sowie die Vielzahl an Attraktionen und Veranstaltungen im Sport-, Kultur-, Seminar- und Tagungsbereich sind neben dem Geschäftstourismus die Basis für den Erfolg im vergangenen Jahr." Nun müsse Steyr alles daransetzen, auch in Zukunft die Gäste für einen Besuch zu begeistern. "Eine sektorenübergreifende Marke ,Steyr‘ zu entwickeln ist ein wesentlicher Schritt, um uns in der neuen Tourismusregion zu etablieren."

Der Hauptanteil der Gäste kommt mit 55.966 aus Österreich, gefolgt von Deutschland mit 37.776, erläutert Georg Baumgartner, Tourismusvorsitzender und Hotelier: "Der weitere Nationenmix setzt sich aus Ungarn, Tschechien, Italien, Großbritannien und China zusammen. Dass sie die Stadt etwas besser kennen lernen, dokumentieren die guten Zahlen bei den Erlebnisspaziergängen für Individualgäste mit Austria Guides und Nachtwächtern. 6633 Gäste wurden ganz nach dem Motto ,Steyr und seine Schätze‘ durch die historische Altstadt geführt."

Georg Baumgartner, Tourismusvorsitzender: "6633 Gäste wurden ganz nach dem Motto ,Steyr und seine Schätze‘ durch die Altstadt geführt." Bild: TVB

Dass der positive Trend auch 2025 fortgesetzt werden kann, darauf hofft Eva Pötzl, stellvertretende Geschäftsführerin des neuen Tourismusverbandes Pyhrn-Priel, Bad Hall, Steyr und die Nationalparkregion. Die Nachfrage beim Besuch der Ferienmesse Wien sowie der Fachmesse ab Mitte Jänner sei jedenfalls sehr gut gewesen. "Die abermalige Präsenz bei der ORF-Show ,9 Plätze – 9 Schätze‘ hat hier ihre Wirkung gezeigt." Das heurige Jahresmotto laute "Steyr und seine 1000 Geschichten" und werde in den verschiedensten Erlebnisspaziergängen sichtbar. Neu ist heuer die Tour "Dora Dunkl – Lyrikerin und glamouröse Diva", die anlässlich des 100. Geburtstages der Steyrer Schriftstellerin ins Leben gerufen wurde.

