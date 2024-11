Stadt, in der der Weihnachtsmann nicht zu sehen ist

Viktoria Ensmann, der über ihr Engelsgesicht das herzlichste Lächeln huschte, hatte gestern abend im Festsaal des Steyrer Rathauses in ihrem mit Kristallperlen übersäten dunkelgrünen Kleid ihren ersten Auftritt. Die Weistracherin ist der Neuzugang im Team der jungen Damen, die in Steyr im Advent und zur Weihnachtszeit das Christkind verkörpern. Ob sie auch die Pressekonferenz der OÖ. Touristik in Amsterdam flankieren oder in die deutsche Partnerstadt Plauen zur Weihnachtsmarkteröffnung fahren wird, weiß sie noch nicht. "Wir haben die Dienstpläne noch nicht geschrieben", sagt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Steyr und Nationalparkregion Eva Pötzl.

Ganz sicher weiß Bürgermeister Markus Vogl (SP), der die Ehrenamtlichen heute zum offiziellen Empfang und Auftakt der Weihnachtssaison ins Rathaus geladen hatte, dass es ohne das Zutun der Vereine nicht die zentimeterdicke Broschüre voll mit Veranstaltungsterminen (ab 22. November) geben würde, die den amtlichen Stadtnachrichten beigeheftet wird. Neben der Krippenausstellung der Krippenfreunde um Obmann Karl Hennerbichler, den Klosterarbeiten der Goldhaubenfrauen, der dampfenden Steyrtalbahn der ÖGEG mit Betriebsleiter Harald Süß oder den Stabpuppenführern des Steyrer Kripperls beginnt auch für die Tourismus-Profis vom Weihnachtsmuseum, den Oldtimer-Bussen und dem Adventdorf am Stadtplatz, in dem heuer Gastronom Stefan Leibetseder als besondere Leckerbissen Kesselheiße kocht, jetzt wieder die Hauptsaison bei den Tagesgästen. "Aber auch die Hotelzimmer sind schon weitgehend ausgebucht", freut sich Pötzl.

Die Schmiedeweihnacht wird wieder auf die vier Adventwochenenden aufgeteilt, das habe sich bewährt anstelle einer Großveranstaltung, bei der an einem Termin gedrängt mehr als 40 Essen glühten, erklärt Pötzl. Natürlich steht auch viel über die Kunsthandwerkausstellung in Schloss Lamberg und das traditionelle Weihnachtspostamt auf der Terrasse des Hotels Christkindlwirt von Georg und Regina Baumgartner auf der Website www.christkindlregion.com nachzulesen, die Pötzl als Informationsquelle jedem Besucher ans Herz legt. Natürlich führt auch wieder Wolfgang Hack mit Hellebarde und Laterne bewaffnet mit seinen Nachtwächtern wissbegierige Kulturtouristen durch die Stadt.

Eigene App mit GPS-Führung

Wer aber gerne auf eigene Faust durch die Christkindlstadt spaziert, in der man mit Garantie keinen Weihnachtsmann antrifft, für den hat der Tourismusverband vier Rundwege auf eine App geladen, die die Route, Sehenswürdigkeiten und Öffnungszeiten angibt.

