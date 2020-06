Sechs neue Freiwillige im Einsatz für das Rote Kreuz

Von der Prüfungskommission wurde den Teilnehmern durchweg ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Bezirksrettungskommandant Stephan Schönberger unterstreicht die Bedeutung der Freiwilligkeit: "Die letzten Wochen haben uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, auf die freiwilligen Helfer Tag und Nacht setzen zu können. Ohne sie wäre der Rettungsdienst in dieser Form nicht aufrechtzuerhalten."

Im Herbst gibt es bereits die nächste Möglichkeit, in die spannende Ausbildung zum Rettungssanitäter einzusteigen. "Die Ausbildungen finden geblockt am Wochenende oder wochentags am Abend statt. Somit können die Kurse auch von Schülern und Berufstätigen besucht werden. Das Mindestalter beträgt 17 Jahre", sagt Rotkreuz-Lehrsanitäter Andreas Baur. Infos: www.passendejacke.at

