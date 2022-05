SCU verlor in 94. Minute

Die Reise in den Bezirk Neunkirchen war weit, Mitbringsel gab es keines: Schleindlhuber musste in der 38. Minute nach roter Karte vom Platz des Regionalliga-Aufsteigers Scheiblingkirchen-Warth, worauf sich der SCU Ardagger einmauerte. Zum Schluss brach der Beton doch noch, Tomislav Juric erzielte in der 94. Minute den 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber. Ardagger bleibt in der Landesligatabelle auf dem vierten Platz. Eine Klasse darunter besiegte Seitensettten zuhause Würmla 2:1 (1:0) und St. Peter/Au gewann auswärts beim SC Melk 2:0 (1:0).