Schulischer Doppelpass zwischen Garsten und Herceg Novi

In den vergangenen zwölf Jahren entstand zwischen Aleksandra Jaramaz und der Schule im montenegrinischen Herceg Novi eine enge Verbindung. Was als zufälliger Besuch bei einem Urlaub in den Osterferien begann, entwickelte sich zu einer gelebten Schulpartnerschaft. "Unsere beiden vierten Klassen besuchten Ende Mai die Partnerschule", sagt Jaramaz, die mittlerweile Direktorin der MS Garsten ist.

Revanche im November

Auf der Projektreise besichtigten die 31 Kinder unter anderem die Altstadt sowie die Strände, machten Ausflüge und nahmen am Völkerballturnier der Partnerschule teil. Dabei zeigten auch Lehrer und Direktoren der beiden Schulen ihr sportliches Können. "Mit 26:24 gewannen sie ganz knapp", sagt Jaramaz.

Der Elternverein steuerte pro Klasse 700 Euro bei und ermöglichte so die ganztägige Bootstour nach Kotor. Zusätzlich übernahm Round Table Steyr die gesamten Reisekosten für einen Schüler. "Es war eine tolle Reise ans Meer und wir pflegten dabei auch unsere schöne Freundschaftsbrücke zwischen Garsten und Herceg Novi", sagt Jaramaz.

Im November statten dann die montenegrinischen Schüler Garsten eine Besuch ab, wo es unter anderem beim Völkerballturnier die Chance zur Revanche geben wird.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber