Sagenhaft: Der Stockerwirt erzählt Mythen aus der Pyhrn-Priel-Region

Spannende Geschichten mit einem historischen Kern und sagenhafte Schauplätze wie der Gleinkersee, die Pießling, Hutterer Böden und Hutterer Höss, das Stift Spital am Pyhrn oder das Hintergebirge stehen im Mittelpunkt des neuen, 160 Seiten starken Sagenbuches von Gottfried Ramsebner, das im Frühjahr erscheinen wird.

Der pensionierte Stockerwirt aus Vorderstoder hat seine Geschichten aus alten Quellen zusammengetragen, ergänzt durch eigenes Heimatkundewissen. Seine Leidenschaft für volkstümliche Erzählungen spiegelt sich auch in Märchen- und Sagenwanderungen wider, die er seit rund 25 Jahren veranstaltet. Im Sommer lässt er einmal wöchentlich alte Mythen wieder auferstehen und lebendig werden, unter anderem bei Märchenerzählungen in der Kreidehöhle. Die Sagen stammen aus Hinterstoder, Vorderstoder, Windischgarsten, Spital am Pyhrn und Rosenau am Hengstpass, einige davon sind mit der Steiermark, dem Salzkammergut und der Stadt Steyr verknüpft.

Der Autor, Jahrgang 1953, wurde als Sohn der Gastwirtsfamilie "Stockerwirt" geboren. Er lernte den Kochberuf in Söll in Tirol. Nach dem frühen Tod der Mutter übernahm er daheim die Küche und lernte seine Frau Johanna kennen. 1973 wurde geheiratet. 2009 ging der Betrieb an die zwei Söhne über.

Bis 2014 hat er im Landhotel mitgearbeitet, noch heute ist "ein wenig Gästebetreuung" eine liebgewonnene Aufgabe für den begnadeten und beliebten Geschichtenerzähler.

Seit dreißig Jahren geht Ramsebner seiner Leidenschaft nach und spürt Sagen und Überlieferungen aus seiner Heimatregion auf. Die Bezirke Kirchdorf und Steyr hat er schon auf dem langen Schulweg kennen gelernt. Als Internatsschüler in St. Anna führte ihn dieser Weg von Vorderstoder zu Fuß nach Klaus, von dort mit der Steyrtalbahn weiter bis Unterhimmel und die letzten Meter zu Fuß in die Schule.

Rechtzeitig zum Start der Wandersaison präsentiert der Oberösterreich-Kenner Josef Leitner mit "Wirtshauswandern in Oberösterreich" eine umfassende Sammlung von über 60 ausgewählten Ausflugs- und Einkehrzielen.

Der studierte Theologe, Germanist und Jurist führt zu den schönsten Plätzen seiner Heimat. Sein neues Buch ist dabei sowohl praktischer Wanderführer als auch kulinarischer Wegweiser durch die vier Viertel des Landes.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst