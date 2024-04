Riegler will finanziellen Holzweg verlassen

Von der Riegler Holzernte GmbH fahren keine Lkw mehr in den Wald.

40.000 Festmeter Holzeinschlag jährlich bewerkstelligten die Schlägerungstrupps der Riegler Holzernte GmbH. Dann stiegen die Treibstoffpreise für die Holztransporter und bei den Waldarbeitern die Krankenstandstage. Aufträge für das Amstettner Unternehmen schwanden, für ausstehende Zahlungen fehlte es an Geld am Firmenkonto, worauf jetzt ein Gläubiger beim Landesgericht St. Pölten Konkursantrag stellte. Verbindlichkeiten betragen laut Kreditschutzverband 1870 rund 600.000 Euro, 20 Gläubiger und neun Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen. Geschäftsführer Christian Krondorfer und der Haager Franz Kühnel, dem neben der Riegler Holzernte GmbH ein nicht insolvenzverfangenes Sägewerk in Weiten im Bezirk Melk gehört, legten einen Sanierungsplan vor.

