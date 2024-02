Ramskogler holte sich Hallentitel im Tennis

Der Reichraminger, der seit dem Vorjahr in der TAF-Akademie in Amstetten trainiert und heuer für den UTC Scheibbs in der niederösterreichischen Landesliga A aufschlägt, setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen Freiluftlandesmeister Simon Traxler vom UTC Casa Moda Steyr durch. Nach verlorenem ersten Satz drehte der 25-Jährige Mitte des zweiten Satzes die Partie und siegte mit 4:6, 6:4, 6:1.

UTC-Klubkollege Tobias Leitner war im Halbfinale an Traxler gescheitert, revanchierte sich aber im Doppel, in dem er mit Johannes Prammer (Urfahr) im Finale gegen die Paarung Christopher Hutterer/Traxler den Titel holte. Bei den Damen schaffte es Lisa Gruber vom ATSV Steyr ins Finale, wo sie Stefanie Auer in zwei Sätzen unterlag.

