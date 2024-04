Das ist die erste Gemeinde in Oberösterreich mit einer "Fahrradstraße"

Die Möglichkeit einer besonderen Verkehrsberuhigung gibt es in Österreich nach einer Novelle der Straßenverkehrsordnung schon seit 2013. "Fahrradstraßen" dürfen eigentlich nur noch von Pedalrittern benützt werden, Autos werden bis auf jene von Bewohnern, Lieferanten und der Müllabfuhr verbannt. Nachdem der Ennstalradweg R7 vom Ufer weg in einer Schleife über das Sport- und Freizeitzentrum zur Kirche verlegt worden war, trachtete die Gemeinde danach, die Verkehrssituation für die Radler zu verbessern, die mit ihrem Einkehrschwung das Zentrum beleben sollten.

Verkehrsberuhigung

"Gleichzeitig hatten wir überhaupt eine Verkehrsberuhigung dort im Auge", sagt Bürgermeister Anton Silber (VP). Nach der Konsultierung von Verkehrsexperten des Landes OÖ fasste man dann den Entschluss, in dem Grätzel eine "Fahrradstraße" zu schaffen. Der Beschluss, in Garsten die erste "Fahrradstraße" in Oberösterreich zu schaffen – nur in Wels gibt es schon eine –, wurde einstimmig gefasst. Vergangene Woche wurden die Verkehrstafeln für die "Fahrradstraße" montiert und die Fahrbahn mit dem Piktogramm eines Fahrrades bemalt.

Langsamer fahren

Für die Bewohner ändert sich mit der neuen Art von Verkehrsweg nicht viel. Sie dürfen weiterhin mit den Autos zu ihren Häusern und Garagen fahren, allerdings langsamer. In einer "Fahrradstraße" gilt Höchsttempo 30 km/h. Wenn zwei Radfahrer auf der Straße nebeneinander fahren, besteht kein Anlass zu hupen. Die Radfahrer dürfen das. Hinter den Radfahrern zu drängeln, gehört sich erstens nicht und ist zweitens sowieso verboten. "Die Fahrradstraße setzt Prioritäten, insbesondere für die Bewohner", sagt Silber. Es herrscht ein Durchfahrtsverbot für Autofahrer.

"Es wird sicher eine Eingewöhnungsphase brauchen", sagt der Bürgermeister. Aber die Resonanz in der Bevölkerung sei sehr positiv, zumal man für die Verkehrszukunft in der Gemeinde auch ein mit Bürgerbeteiligung erstelltes Konzept in der Schublade habe.

Silber kündigt an, dass man überhaupt bei künftigen Verkehrsbauten natürlich nicht mehr auf vier Räder konzentriert sei und einspurigen Fahrzeugen und Verkehrsteilnehmern auf Schusters Rappen bevorzugt Rechnung tragen werde. Bei der nötigen Brückensanierung in der Lahrndorfer Straße werde man den Gehweg gleich so weit bauen, dass für einen Radfahrstreifen später genügend Platz vorgesehen sei.

