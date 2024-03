Kremsmünster: Aggressiver Lokalgast hatte Faustfeuerwaffe bei sich

Kein Osterfrieden in einer Bar im Gemeindegebiet von Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf an der Krems): In der frühen Morgenstunden des Ostersonntags sind in einem Nachtlokal vier Gäste aneinandergeraten. Ein sturzbetrunkener 43-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land dürfte den Streit, der für die Beteiligten am Boden endete, gegen 3:30 Uhr provoziert haben. Dem Lokalinhaber gelang es, den Mann am Boden zu fixieren. Was er dabei noch nicht wusste: Der Gast trug eine Faustfeuerwaffe samt zwei Magazinen mit jeweils 10 Schuss bei sich.

Dem Wirt gelang es, die Waffe an sich zu nehmen und bis zum Eintreffen der Polizei sicher zu verwahren. Die übrigen Gäste verließen unterdessen das Lokal. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der 43-Jährige weiter aggressiv und unkooperativ, beschimpfte und beleidigte die Beamten. Die Waffe, die seiner Lebensgefährtin gehört, dürfte er ohne deren Wissen aus dem Tresor entwendet haben. Gegen den Mann besteht bereits ein behördliches Waffenverbot. Er wird mehrfach angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

