Peham lieferte zum 2:2-Remis Doppelpack ab

Der Blondschopf beim SKU Amstetten muss ein Elefantengedächtnis haben. Als David Peham noch beim SK Vorwärts Steyr spielte, hat er sich wohl alle Lücken und hinteren Gassen durch die Abwehr der Rot-Weißen gemerkt. Also war der Mann, der gegen Steyr immer trifft, auch bei der gestrigen Matinee der 2. Bundesliga im Amstettner Ertl-Glas-Stadion wieder der erste Torschütze: Die Vorwärts-Hintermannschaft verlor unglücklich den Ball, der kullerte Peham vor die Beine und der zog aus 20 Metern Entfernung auf Bernhard Staudingers Gehäuse auf gut Glück ab. Die Ballgranate schlug haargenau im Kreuzeck ein, keine Chance für Staudinger, der in der Folge mit seinen Paraden die Rot-Weißen im Spiel hielt. Gleich nach Seitenwechsel gellte ein Pfiff, der dem Gerechtigkeitsgefühl der mitgereisten Steyrer Fans gerecht wird: Elfmeter – Martinovic verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Danach ein Pfiff des Referees, der dem Gerechtigkeitsempfinden der SKU-Fans gerecht wurde: Michael Halbartschlager wird nach Foul an Alli mit der Ampelkarte vom Rasen verbannt. Martinovic erhöhte in Unterzahl sogar auf 2:1 für die Gäste, die dann bei einem Sturmlauf Staudingers Gehäuse mit zwei Stangenschüssen abklopften. Der dritte Schuss aufs Gebälk wurde zur Vorlage für den Mister "Wer sonst?", David Peham, der den Gastgebern mit dem 2:2 in der 79. Minute einen Punkt rettet. Zufrieden mit "dem mitgenommenen Punkt" war auch Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at