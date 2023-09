Offene Denkmäler: Von der Schmiede bis zum Stollen

Vor 100 Jahren wurde das Österreichische Denkmalschutzgesetz vom Nationalrat beschlossen. Der Tag des Denkmals am Sonntag, 24. September, ist ein Höhepunkt in diesem Jubiläumsjahr. An diesem Tag wird einmal mehr gemeinsam mit den Denkmaleigentümern die Vielfalt und Unterschiedlichkeit des kulturellen Erbes Österreichs präsentiert.

Vorgestellt werden weithin sichtbare Monumente genauso wie verborgene und eher unbekannte Denkmäler. Gezeigt werden unter anderem auch alte Handwerkstechniken und die Menschen dahinter.

Steyr: jüdischer Friedhof Der ansonsten versperrte jüdische Friedhof kann von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden. Der Eingang liegt am Taborweg, zwischen Schnallentor und Taborrestaurant. Führungen werden um 14.15 Uhr und um 15.15 Uhr angeboten. 141 Erwachsene, 50 Kinder und 100 Opfer des Todesmarsches der ungarischen Juden im April 1945 sind auf dem Friedhof begraben.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst