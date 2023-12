Nußbach hängt im Mittelfeld fest

Schlusslicht Seekirchen wurde 3:1 (-10, 11, 9, 3) besiegt, gegen St. Veit/Pongau setzte es für die Titelverteidigerinnen eine 0:3-(-10, -7, -9)-Niederlage.

"Wir haben gegen St. Veit in den entscheidenden Phasen die Konzentration verloren, sonst wäre ein Satzgewinn oder mehr drin gewesen", sagt Kapitänin Katharina Lackinger. In den kommenden Runden werde sich entscheiden, ob die Kremstalerinnen im Kampf um die Play-off-Plätze ein Wörtchen mitreden können oder sie sich für den Abstiegskampf rüsten müssen.

Aktuell hängt Nußbach in der Tabelle auf Rang fünf, zwei Punkte hinter einem Play-off-Platz, fest. Am Samstag folgt die erste Heimrunde in Kirchdorf, Gegner sind Froschberg Linz und Laakirchen.

