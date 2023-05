Neujahrsempfang "neu" wird ein Sommerfest

Das Menschengedränge in den für das große Gesellschaftsereignis viel zu engen Räumlichkeiten des Rathauses machte dem Magistrat als Veranstalter während der Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Bürgermeister Markus Vogl (SP) nahm die der Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Seuche geschuldete Zwangspause zum Anlass, den traditionellen Neujahrsempfang zu überdenken. Mit dem Resultat, dass dieser ein für allemal Geschichte ist.

Das Bürgermeisterbüro hat unlängst die Einladungen an ausgewählte Gäste für ein "Sommerfest" versendet, das am Mittwoch, 28. Juni, um 18 Uhr auf dem Vorplatz des Reithoffer-Amtsgebäudes beginnt. "Wir geben den Gästen mehr Bewegungsfreiheit", sagt Vogl. "Die Verlegung auf den Sommertermin wird zur fixen Einrichtung." Nicht brechen wird Vogl mit der Tradition, dass nach seiner Ansprache zur Lage der Stadt und deren Vorhaben ein Ehrengast ans Pult tritt. Von dem Begriff "Dankesrede" ist man abgekommen, jetzt heißt es in der Einladung "Gastrede", und Klaus von Moltke, Geschäftsführer der BMW Group Steyr, wird sie halten. Im heutigen modernen Sprachgebrauch würde man die Rolle, die von Moltke dabei zukommt, als "Keynote Speaker" bezeichnen; statt der Stadtverwaltung diplomatische Nettigkeiten zu streuen, soll er ein Grundsatzreferat halten, das an den Puls der Zeit fühlt. Angesichts der Neuaufstellungen in der Automobilindustrie darf sich das Publikum viel Wissenswertes erwarten. "Wir haben versucht, dem Empfang weiter Inhalt hinzuzufügen", sagt Vogl.

Es ist eine geschlossene Veranstaltung mit geladenen Gästen, die wohl auch ein regionaler Promitreff ist, dennoch aber auf Multiplikatoren und Menschen abzielt, die in der Stadt etwas bewegen. Der ehrenamtliche "Pop-up Aid Club" beschallt das Sommerfest in moderater Lautstärke mit Clubmusik, beim DJ-Pult steht eine Spendenbox. Der Erlös kommt der Kindersoforthilfe und dem Kinderschutzzentrum Wigwam in Steyr zugute. Beim Catering arbeiten das Hotel Mader, Leopold Steyr, Ab-Hof-Vermarkter Nowak, die Orangerie, Konditorei Schmidt, Purkhart und Bäcker Rainer Fröhlich zusammen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr