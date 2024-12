Neue Galerie im City Point eröffnet

STEYR. Mit ihrer Vernissage heute, Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr eröffnet die Künstlerin Sandra Thaler ihre eigene "Galerie Sandra Thaler ART" im City Point Steyr. Die gebürtige Steyrerin, die bis zum Beginn ihres Studiums in ihrer Heimatstadt lebte, präsentiert hier eine vielfältige Auswahl ihrer Werke. Mit kraftvollen Kompositionen aus Asche und Gold hat sich Sandra Thaler auch international einen Namen gemacht. Aktuell sind ihre Werke bei der Ausstellung "Luci nel Buio – Peace for the World" in Rom, die den Auftakt zum Heiligen Jahr 2025 bildet, zu sehen.

Besucher der Galerie erwarten inspirierende Kunst-Erlebnisse, unter anderem mit "ART of Zodiac – die Originals", einer freien Interpretation der Sternzeichen auf Leinwand, und "Cosmic Inspirations", einer Serie voller Symbolik und Tiefe. Geöffnet ist Thalers Galerie von Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 17 Uhr.

