Meister Nußbach peilt Medaille im Europacup an

Die Kremstalerinnen treffen beim "EFA Champions Cup" in Laakirchen in der Vorrunde auf Deutschlands Serienmeister und neunfachen Europacupsieger Dennach, Laakirchen und den Schweizer Hallenmeister Diepoldsau. Nach Silber beim Hallen-Europacup peilen sie eine Feldmedaille an.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Nußbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.