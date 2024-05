Die Fastenaktion "Mein Cent im Marmeladenglas" wird dabei jedes Jahr von den Schülern mit großer Begeisterung unterstützt. Dabei werden bekannte Hilfsorganisationen als Spendenempfänger ausgewählt. Heuer erhielt die Kinderhilfe 1550 Euro.

Die Kinderhilfe ist ein gemeinnütziger Verein, der in ganz Österreich Häuser baut und betreibt, in denen Eltern und Geschwister in der Nähe bleiben können, wenn ein Kind schwer erkrankt und in einer Spezialklinik behandelt werden muss.

Das von der Mittelschule St. Anna gesammelte Geld wird dazu verwendet, Spiele und Materialien für den Spiel- und Beschäftigungsbereich in einem Kinderhilfe-Haus anzuschaffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper