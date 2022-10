Meidinger gewann heuer den Weißbier-Grand-Slam

Der Hobbybrauer aus Kremsmünster gewann bei den 18. Brau-Staatsmeisterschaften, der "Austrian Beer Challenge" der Brauereien und Hobbybrauer in Wien, seinen bereits elften Staatsmeistertitel.

Meidinger, dessen Heimbrauerei "Kremstal-Bräu" heuer das zehnjährige Jubiläum feiert, siegte diesmal in der Klasse "Weizenbiere, Roggenbiere und Weizenböcke". Diese war mit 25 Einreichungen die drittbestbesetzte der insgesamt 17 Bierstil-Kategorien. In Summe waren mehr als 600 Biere bei diesen Staatsmeisterschaften am Start.

Der Hobbybrauer aus dem Kremstal, der seinen Weizenbier-Kreationen schon den sechsten Meistertitel verdankt, schaffte nach dem Jahr 2019 mit den Plätzen eins bis drei sogar erneut den Grand Slam. Eine internationale Jury wählte Meidingers "Stoneman-Weisse" zum Siegerbier. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die "Kremstal-Weisse" und die "Kloster-Weisse" aus Kremsmünster. Von der Jury gelobt wurden die Biere des Hobbymykologen aufgrund ihrer hohen "Drinkability", die sie auszeichne, frei übersetzt also die Verführung zum Weitertrinken. Der Grund für den geringen Trinkwiderstand seiner Bier-Kreationen sei einfach erklärt, sagt der zweifache Hausbrauer des Jahres und verrät das Rezept für seine Brauerfolge: "Die entscheidende Zutat beim Weißbierbrauen sind hochaktive, einzellige Zuckerpilze. Dieser Reinzuchthefe-Turbo in Verbindung mit einer unorthodoxen Gärführung erzeugt ein ganz spezielles Aromaprofil."

Jeder Nicht-Hobbybrauer möge sich nun seine eigene Erklärung für diese Rezeptur zurechtlegen.