Meditation in der Sakristei und Segensfeier für Paare

Im Zuge der neuen Pfarre Steyr soll auch das Angebot Citypastoral näher vorgestellt werden: Citypastoral gibt es in dieser Form seit 2020. Citypastoral steht für Spiritualität, Seelsorge, Vernetzung und Begeisterung. Das drückt auch der Slogan aus, der erarbeitet wurde: "inspiriert– gemeinsam – begeistert". "Immer wieder entwickeln wir neue Projekte in unserer schönen Stadt", sagt Heidi Staltner-Kix, die Citypastoral in Steyr trägt und vorantreibt.

"Wir sind Teil der katholischen Kirche, öffnen die Türen der Kirchen weit und setzen auch Angebote an anderen Plätzen", erläutert Staltner-Kix, was sich hinter Citypastoral verbirgt. Niederschwellig und offen ist etwa das regelmäßige Meditationsangebot in der Sakristei der Marienkirche, in Kooperation mit dem Dominikanerhaus: "Meditative Auszeit. Zeit für dich" – mit Elementen aus Taizé, Meditation und Impulsen durch Texte und philosophische/theologische Werke von Frauen.

Rund um den Valentinstag hat Staltner-Kix mit ihrem ehrenamtlichen Team Segensfeiern an verschiedenen Orten der Stadt für Paare ins Leben gerufen.

Anlässlich des Weltfrauentags wird am Mittwoch, 13. März, um 18:15 Uhr eine Segensfeier für Frauen in der Marienkirche veranstaltet mit Meditation, Tanz und Agape. Weitere Veranstaltungen und vor allem Segensfeiern auch für Männer sind in Planung.

