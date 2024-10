Lkw prallte in Nußbach gegen Hausmauer

Um 11:15 Uhr heulten heute in Nußbach und Wimberg die Sirenen. In Nußbach war ein Lastwagen aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Schwerfahrzeug touchierte eine Leitplanke und prallte gegen ein Hauseck. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind noch mit den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle beschäftigt. Ein Abschleppunternehmen ist vor Ort, um den Abtransport des Lkw zu übernehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / DAVID RAUSCHER

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald mehr Informationen vorliegen.

