Kino spielt seine Filme mit Sonnenlicht ab

Es ist kein Sci-Fi-Film, dass das Kinocenter in Dietach auch während eines Blackouts weiter Blockbuster zeigen kann. "Wir warten jetzt nur noch darauf, dass die Batterietechnik weitere große Fortschritte macht, um Strom auch zu speichern", sagt Pressesprecher Ulrich Hölbling. Die Kinokette Starmovie hat die Fassaden ihres Lichtspieltheaters in Dietach mit Photovoltaikpaneelen verkleiden lassen, die jährlich 200.000 Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugen. Das ist die Menge an Elektrizität, die das Kinocenter für Beleuchtung, Klimaanlage und Filmprojektionstechnik braucht. Die Umrüstung des Gebäudes auf Ökostrom, die 350.000 Euro kostete und jährlich 65.000 Kilogramm Treibhausgas Kohlendioxid einspart, ist gestern, Montag, in Betrieb gegangen. Zudem werde das Starmovie Dietach mit Hackschnitzel aus der Region beheizt, teilte Höbling mit.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

