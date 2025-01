Kinderfreunde starten in die Faschingssaison

Der Regionsfasching der Kinderfreunde ist der traditionelle Faschingsauftakt: Start in die fünfte Jahreszeit ist am Sonntag, 19. Jänner, von 15 bis 17 Uhr in den Casino-Sälen Steyr. Dabei lassen lustige Sing-, Kreis- und Tanzspiele garantiert keine Langeweile aufkommen. Motto: Die Kinder sollen sich im friedlichen Miteinander wohlfühlen. Die nächsten Faschingspartys folgen am 25. Jänner im Kultursaal der MS Ternberg, am 26. Jänner im Veranstaltungszentrum Neuzeug, am 8. Februar im Jukuz Ennsleite und im Gemeindesaal Roßleithen sowie am 9. Februar im Gemeindesaal Steyrling und in der Pilshalle Steinbach/Steyr. Infos: www.kinderfreunde.at Foto: Kinderfreunde

