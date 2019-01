Karl Kralowetz ist als Frächter wieder in Konkurs

SANKT GEORGEN AM YBBSFELD. Nach Frächterskandal und Haftstrafe scheiterte der Neustart. Gläubiger schickte Hispano GmbH in die Insolvenz.

Die „Hispano Speditions GmbH“ mit Sitz in „Hermannsdorf 2a“ ist pleite Bild: feh

Frühzeitig, "weil für uns Brüder zu wenig Platz war", parkte Karl Kralowetz seine Lkw-Flotte zumindest betriebswirtschaftlich vom elterlichen Fuhrbetrieb nach Luxemburg um. Gestern konnte das seinem Bruder Rainer Kralowetz gar nicht weit genug sein. In einer Presseaussendung stellte er fest, dass seine Spedition (Kralowetz) von den Firmen seines Bruders völlig getrennt und auch personell in keiner Hinsicht verflochten sei. Wenngleich man dieselbe Adresse "Hermannsdorf 2" teile, würden mit der am "Standort tätigen und in Konkurs befindlichen Hispano Speditions GmbH keine Geschäftsbeziehungen unterhalten".

Der Büronachbar, Karl Kralowetz’ Firma "Hispano Speditions GmbH", steckt in Schwierigkeiten. Ein Gläubiger hat gestern gegen das Transportunternehmen, das der im Februar 2002 pleitegegangenen "UCL-Hispano Speditions GmbH" nachgefolgt war, Konkursantrag gestellt. Schon damals war die "UCL-Hispano Speditions GmbH" eine 100-prozentige Tochter der "Medicon SA" in Luxemburg, deren Generaldirektor Karl Kralowetz ist. Zwischenzeitlich hatte der 62-jährige Unternehmer noch viel größere Probleme. Im April 2006 wurde Karl Kralowetz am Landesgericht St. Pölten wegen "Ausbeutung von Fremden" in 792 Fällen zu 16 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil er Lkw-Fahrer aus Osteuropa um die Hälfte des Kollektivvertragslohns geprellt und sie gezwungen habe, gesetzliche Ruhezeiten nicht einzuhalten. Europaweit waren nach Razzien Hunderte Fernfahrer mit ihren Brummis auf Parkplätzen an den Autobahnen gestrandet. Während Richter Peter Kotynski sagte, die Zustände seien "von modernem Sklaventum nicht weit entfernt gewesen", beteuerte Kralowetz, "nie bewusst etwas Strafrechtliches getan" zu haben und sich "keiner Schuld bewusst" zu sein. Gegen das Urteil berief er, einen nachträglichen Freispruch bekam er nicht, nachdem er bereits in Deutschland im Gefängnis gewesen war.

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem spektakulären Frächterskandal hatte es Karl Kralowetz geschafft, seine aus der Firma UCL hervorgegangene Spedition neu zu ordnen. Wie schwerwiegend die jetzige finanzielle Panne des Transportunternehmens "Hispano Speditions GmbH" ist, war gestern noch nicht abzuschätzen. Der als Masseverwalter bestellte Melker Rechtsanwalt Johann Huber muss die Unterlagen erst sichten, um die Lage beurteilen zu können. Weil es sich um einen Gläubigerantrag handelt, waren natürlich auch noch keine Firmenangaben zu den Vermögensverhältnissen erhältlich. Zudem blieben auch Anfragen, die die OÖNachrichten per Telefon und E-Mail an Karl Kralowetz richteten, bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Auch dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) und dem Kreditschutzverband von 1870, die über die Insolvenz berichteten, war noch kein Vermögensstatus bekannt. Folglich waren auch noch keine Prognosen möglich, ob der Frachtbetrieb weitergeführt werden kann.

