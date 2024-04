Steyrdorfer Kinder bewahren bei Gefahr kühlen Kopf

Sie schaukelten ihre E-Scooter fehlerfrei über Hindernisse, wussten beim Safety-Quiz die richtigen Antworten und zeigten auch mit der Löschspritze viel Geschick: Die Kinder aus der 4i-Klasse der Volksschule im Steyrdorf siegten bei der Kindersicherheitsolympiade, die dieser Tage als Vorentscheid für die Bezirke Steyr-Stadt und -Land vom OÖ. Zivilschutz in Steyr veranstaltet wurde.

Die Mädchen und Buben aus dem Steyrdorf gewannen den Bezirkswettbewerb vor dem ein Jahr jüngeren Jahrgang ihrer Schule aus der 3i-Klasse und deren Gleichaltrigen aus der 3a-Klasse der Volksschule im Wehrgraben. Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr, Zivilschutz-Bezirksleiterin Karin Nosko und die Bezirkshauptfrau von Steyr-Land, Barbara Spöck, gratulierten den Kindern zu ihren Erfolgen. Belohnt wurde der Wissenstest der Kinder mit Vorführungen der Blaulichtorganisationen: Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz zeigten ihre Fahrzeuge und Geräte her und erzählten von ihren Einsätzen. Die Gewinner des Bezirksentscheides nehmen am 3.†Juni in Traun am Landesfinale teil. Die Teilnehmerzahl von 3500 Kindern an der "Safety Tour" bedeutet heuer einen neuen Rekord.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr

