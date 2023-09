Kaiserschmarrn und Knödel

WOLFERN. Volles Programm am Wochenende: Das 29. Marktfest am Samstag und Sonntag bildet einen Höhepunkt in der Gemeinde Wolfern. Auf die Gäste warten am Samstagnachmittag der Kinderlauf am Gemeindeparkplatz (16.30 Uhr), magische Momente bei der Vernissage von Birgit Würtinger im Kulturhaus (19 Uhr) und die Spätsommernacht ab 19.30 Uhr.

Am Knödelsonntag startet der Frühschoppen mit "Lolei Lausa" um 10.30 Uhr. Rundfahrten mit dem Retrobus, ein Secondhandmarkt und ein umfangreiches Kinderprogramm werden angeboten. Viele örtliche Vereine und Betriebe tragen zum Gelingen des Festes bei: Apfel- und Kaiserschmarrn sowie Knödel aller Art kommen vom Tiefkühlspezialisten Weinbergmaier. "Gemeinsam können wir viel bewirken und auch immer wieder neue Ideen und Konzepte umsetzen. Das macht Freude", sagt Geschäftsführer Gerald Spitzer.

