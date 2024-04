Kabarettabend mit Stefan Leonhardsberger im Akku

Zwei Veranstaltungen bietet das Kulturzentrum Akku am Wochenende. Den Auftakt bestreitet Kabarettist Stefan Leonhardsberger am Freitag um 20 Uhr mit "Ja". In seinem ersten Comedy-Solo erzählt er vom Alltagswahnsinn. Er scheitert im eigenen Schlafzimmer, wird Opfer eines Mädelsabends und quält sich auf dem Donauradweg.

Am Samstag um 20 Uhr folgt ein "made in steyr"-Abend: Gitarristin Katharina Weißengruber präsentiert "Halbzeit und mehr", Monika Reichart liest aus "Logbuch mit Zwillingen" und Luisa Lind stellt ihre Romanreihe "Hidden" vor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper