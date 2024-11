Jazz & Wine im Egererschloss Weyer

Martin Gasselsberger am Piano, Christian Wendt am Bass und Christian Lettner am Schlagzeug: "Triple Stockpot" sind ein Trio, das als brodelnder musikalischer Suppentopf bezeichnet werden darf. Die Musiker lassen ihre Zutaten manchmal langsam garen oder ekstatisch überkochen. Sie haben mit Musikern unterschiedlichster Genres zusammengearbeitet, was ihre Kompositionen geprägt hat. Für "Typisch Jazz" am Samstag, 9. November, um 19 Uhr im Egererschloss haben sie sich mit der Jazz- und Soulsängerin Petra Linecker verstärkt. Dazu gibt es einige der besten Weine Österreichs zu verkosten.

