Grüne laden zum Nebelsuppenkino

Bei schmackhaften Suppen gibt es die französische Kinokomödie "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?" von Regisseur Julien Hervé zu sehen, die erst in diesem Frühjahr in den Kinos Premiere feierte.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 15. November, im Fokus Sierning statt. Die Suppen gibt es ab 19 Uhr, die Filmvorführung startet um 20 Uhr. Eintritt und Konsumation sind frei, die Grünen freuen sich über freiwillige Spenden.

