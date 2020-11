"Gott sei Dank, dass ihr uns bekocht"

In der "Saaß", die der Heimatkundige "sooss" ausspricht und zu deren Talfuß sich die Stadt Steyr ausbreitet, gibt es das angestammte Wirtshaus, den "Kaiser". Karoline Patotschka, die 2014 aus Bayern nach Oberösterreich heimgekehrt ist, hält mit Köchin Jana Holubová kulinarisch die Stellung in der kleinen Küche, in der großartiges Essen hervorgezaubert wird. "Als eine Weihnachtsfeier nach der anderen abgesagt werden musste, war die Stimmung trist", sagt Patotschka, "aber das Abholessen wird immer beliebter. Das hilft uns durch den Lockdown." Eben hat sich Herr Z. einen Korb mit den Warmhaltepackungen füllen lassen: "Gott sei Dank, das ihr uns bekocht", sagt der 80-jährige Pensionist.

Dienstag bis Sonntag, 11 bis 14 Uhr, 17 bis 18.30 Uhr, A la carte mit Vorbestellung.

Plattform „Wirtshaus to go“

Auf der Plattform „Wirtshaus to go“ können Wirte ihr Angebot kostenlos hochladen und Genießer das Passende finden. Alles auf einen Blick auf nachrichten.at/gastro