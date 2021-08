Gib uns dein "Y": Eine Aktion speziell für Steyr

In sozialen Netzwerken sind aktuell Menschen zu finden, die mit ihrem Körper und hochgestreckten Armen den Buchstaben Y formen. Auch Fotos, auf denen ein Y aus unterschiedlichen Materialien dargestellt wird oder auf denen Gruppen ein Y bilden, gibt es. Mit dem Hashtag #mYsteyr geht die Botschaft "So verschieden & vielfältig wir sind: Wir sind Steyr. Steyr ist meins" durch die sozialen Medien. Das Y ist dabei das Symbol für den Zusammenfluss der Steyr mit der Enns. "So wie sich hier die beiden Flüsse begegnen und gemeinsame Sache machen, so mögen es auch wir: gemeinsam statt einsam, zusammen gehen & leben" ist auf www.mysteyr.eu zu lesen. Mitmachen ist einfach: Teilnehmer fotografieren ihre Idee und laden das Foto auf der Webseite www.mysteyr.eu hoch.

"Wir möchten mit dieser Aktion ein wenig die Lebensfreude und Kreativität wecken", sagt Stadtrat Michael Schodermayr.