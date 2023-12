Friseur-Ikone erweitert Salon in Reichraming

Ein bewegtes Jahr liegt hinter Salonbesitzer Christoph Kadir und seinem Fash-Hair-Team. Auch heuer war der Ennstaler für die Frisuren bei der Vienna Fashion Week hauptverantwortlich. Neben zahlreichen anderen Shows kreierte Kadir zuletzt auch die Haarschnitte bei den Austrian Fashion Awards.

Mit Beginn des neuen Jahres legt Kadir seine beiden Salons im Ennstal zusammen. Im neuen, runderneuerten Salon "Fash Hair Ennstal" am Kirchenberg 4 in Reichraming werden die Mitarbeiter der beiden bisherigen Filialen in Reichraming und Großraming arbeiten. Zudem werden die Öffnungszeiten erweitert. Der Salon ist nun von Dienstag bis Samstag geöffnet.

Auch die Kunden der Steyrer Filiale in der Pfarrgasse dürfen sich über erweiterte Öffnungszeiten freuen. "Auch hier haben wir künftig von Dienstag bis Samstag geöffnet", sagt Kadir.

